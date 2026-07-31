El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en 26 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 39 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los lucentinos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste y del norte, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 38 grados hasta las 19:00. A medida que el sol comience a descender, la temperatura empezará a bajar, alcanzando los 37 grados a las 20:00 y descendiendo a 35 grados para las 21:00. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 31 grados a las 23:00.

Los lucentinos pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o cenas en terrazas. Sin embargo, es importante recordar la importancia de la protección solar y la hidratación, especialmente durante las horas más calurosas del día. En resumen, el 31 de julio se perfila como un día ideal para disfrutar del verano en Lucena, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y disfrutar de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.