El día de hoy, 31 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 25 grados a las 04:00 y 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando un pico de 41 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 77% a las 07:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 14 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 16:00, con velocidades de hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la noche, con velocidades de 11 km/h a las 21:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes tienen planes al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Lora del Río experimentará un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.