El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo del día. Se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, alcanzando los 41 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 53% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable durante las horas más calurosas, aunque se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se espera el calor más intenso.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos inesperados. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos familiares.

El orto solar se producirá a las 07:15 horas y el ocaso a las 21:25 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.