El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 25 grados hasta las 03:00.
A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, se espera que las temperaturas comiencen a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, la humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 67% hacia las 08:00.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h en las primeras horas del día. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más calurosas. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el norte y luego al suroeste, manteniendo velocidades similares.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 37 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde sea más soportable. A partir de las 18:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 17:00 y bajando a 35 grados a las 18:00.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.
Al caer la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:37. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, descendiendo a 29 grados hacia las 22:00 y 27 grados a las 23:00. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Lepe, con un tiempo cálido y soleado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.
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