El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 25 grados hasta las 03:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, se espera que las temperaturas comiencen a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, la humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 67% hacia las 08:00.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h en las primeras horas del día. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más calurosas. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el norte y luego al suroeste, manteniendo velocidades similares.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 37 grados a las 16:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde sea más soportable. A partir de las 18:00, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 17:00 y bajando a 35 grados a las 18:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Al caer la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:37. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, descendiendo a 29 grados hacia las 22:00 y 27 grados a las 23:00. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Lepe, con un tiempo cálido y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.