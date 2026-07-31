El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados y se espera que alcancen un máximo de 40 grados durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para quienes se encuentren en la calle. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados al aire libre. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cálido.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:32. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la brisa nocturna.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que aprovechen el espléndido día que se presenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.