El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 02:00 y alcanzando un máximo de 40 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Es recomendable que los jienenses tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 43% en la tarde. Sin embargo, esta cifra sigue siendo relativamente baja, lo que puede contribuir a una sensación térmica más cálida. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-11 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia en todas las horas. Esto refuerza la idea de un día completamente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero también implica que no habrá alivio de la sequedad que caracteriza a este clima.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes de los jienenses. Con el sol brillando y el cielo despejado, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y disfrutar de las condiciones ideales para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.