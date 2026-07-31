El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% y aumentando hasta un 79% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 27% hacia la tarde. Esto podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 1 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser predominantemente del suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima estable y despejado es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

Con el ocaso previsto para las 21:32, la noche se presentará cálida, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 34 grados a las 22:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas sugiere que será una noche ideal para disfrutar de eventos al aire libre o cenas en terrazas. En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas promete ser soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.