El día de hoy, 31 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Coria del Río, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 26 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 40 grados entre las 17:00 y las 18:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y disminuyendo hasta un 24% en las horas más calurosas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico. Se recomienda mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas del día. Con un ocaso previsto para las 21:33, la tarde se presentará como un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, cuando las temperaturas comiencen a descender y el ambiente se vuelva más agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.