El día de hoy, 31 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente.

A las 08:00, se prevé que la temperatura alcance los 23 grados, y para las 12:00, se espera un notable incremento, alcanzando los 34 grados. La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que llegarán a un máximo de 41 grados entre las 16:00 y las 18:00. A medida que el sol se pone, la temperatura comenzará a descender, situándose en 36 grados a las 22:00.

La humedad relativa durante el día variará, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 39% a las 11:00 y bajando aún más a un 32% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Écija podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más calurosas, y que se mantenga hidratada para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.