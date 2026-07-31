El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando hasta un 72% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, situándose en un 26% hacia las 20:00 horas, lo que puede generar una sensación de calor más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h durante la madrugada, aumentando a 22 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 32 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso será a las 21:33, brindando un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta tomen precauciones ante las altas temperaturas, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en toda su plenitud, con cielos despejados y temperaturas cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.