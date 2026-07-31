El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 38 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 44%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 15% en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo velocidades similares, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:37 horas. En resumen, Cartaya disfrutará de un día de verano típico, con calor, sol y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.