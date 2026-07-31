El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 30 grados , que irá descendiendo gradualmente hasta los 23 grados en las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un pico de 39 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Carmona tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno que se experimentará durante el día.

No se esperan precipitaciones en Carmona, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

El orto se producirá a las 07:25, y el ocaso será a las 21:31, lo que brindará a los habitantes de Carmona una larga jornada de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas hará que este día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. En resumen, un día soleado y caluroso espera a Carmona, perfecto para disfrutar del verano, pero con la responsabilidad de cuidar la salud ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.