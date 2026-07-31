El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados entre las 18:00 y las 19:00 horas. Este calor intenso puede hacer que la sensación térmica sea aún mayor, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% y disminuyendo a un 16% en las horas más cálidas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda tener cuidado con posibles ráfagas más fuertes.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la ciudad.

El amanecer se producirá a las 07:27 y el ocaso será a las 21:33, brindando una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol. En resumen, Camas disfrutará de un día cálido y despejado, ideal para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.