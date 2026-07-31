El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia en todas las horas. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias inesperadas. Por lo tanto, los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. Sin embargo, es aconsejable estar atento a la evolución de las temperaturas y la humedad, ya que el calor puede ser intenso en las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar golpes de calor y mantenerse hidratado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.