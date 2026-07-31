El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 27°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 41°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, que se prevén entre las 15:00 y las 17:00 horas. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la exposición directa al sol.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la percepción del calor, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a un 15% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más seco, pero no menos caluroso. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco.

El viento será otro factor a considerar. Se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:27 y poniéndose a las 21:31. Este largo día de luz solar es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a todos disfrutar del día, pero con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.