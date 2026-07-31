El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 38 grados a las 14:00 horas, momento en el que se espera el calor más intenso del día. La tarde se mantendrá calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 39 y 41 grados hasta las 18:00 horas. A partir de las 19:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 40 grados, y cerrando el día con 37 grados a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 17% durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 9 km/h, aumentando a 13 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 15:00, con velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.