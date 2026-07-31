El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, alcanzando los 23 grados a las 06:00 y 07:00.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 69%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Bormujos tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos del oeste a 16 km/h, disminuyendo a 4 km/h hacia las 05:00. A medida que avanza la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas pico. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso a las 21:33, brindando una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, Bormujos se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de un día de verano, ya sea en el parque, en la piscina o realizando actividades deportivas. Recuerde protegerse del sol y disfrutar de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.