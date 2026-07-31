El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado en Úbeda, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 29 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando a un 56% hacia las 08:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor intenso. Este nivel de humedad es relativamente bajo para la época del año, lo que puede hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipa ninguna precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el centro histórico de Úbeda o disfrutar de una comida en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 22:00 y cerrando el día con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Úbeda, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.