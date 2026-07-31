Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elche - Córdoba CFCrisis en CeutaJoyería CórdobaMuerto La CorrederaTrastorno neurológicoPuente nuevo AlcoleaCerro MurianoBomberos CórdobaCalor en los barriosCarlos GonzálezDelegados Junta de AndalucíaAgenda 'finde'
instagramlinkedin

El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en BailÃ©n según los datos de la AEMET

El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 26 grados a las 09:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Esta ola de calor puede resultar intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por debajo del 50% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera en las primeras horas, aunque el calor se sentirá más intenso durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas, especialmente en las zonas abiertas. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas pico y mantenerse bien hidratado para disfrutar de este espléndido día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  2. Seis detenidos en una operación antidroga de la Policía Nacional con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles
  3. Córdoba cuenta ya con nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía: estos son los nombramientos
  4. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  5. Un conato de incendio forestal obliga a intervenir de nuevo en Cerro Muriano en Córdoba, tras reactivarse un punto caliente
  6. Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía
  7. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  8. Los bomberos de Córdoba y el Infoca trabajan en un incendio forestal declarado en la finca Villalobillos de Almodóvar del Río

Marruecos será el país invitado de Córdoba Califato Gourmet 2026

Marruecos será el país invitado de Córdoba Califato Gourmet 2026

El Elche CF - Córdoba CF, en imágenes

El Elche CF - Córdoba CF, en imágenes

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

El Pleno de Puente Genil rebaja un 30% las asignaciones a los grupos políticos para equiparar el esfuerzo exigido a asociaciones y colectivos

El Pleno de Puente Genil rebaja un 30% las asignaciones a los grupos políticos para equiparar el esfuerzo exigido a asociaciones y colectivos

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

El Infoca logra extinguir el incendio forestal declarado el miércoles en Hornachuelos

El Infoca logra extinguir el incendio forestal declarado el miércoles en Hornachuelos

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Los nutricionistas coinciden: el aguacate es más saludable si lo combinas con estos alimentos

Alcolea estrena su nuevo puente tras tres años de obras: abre al tráfico la infraestructura sobre el arroyo Guadalbarbo

Alcolea estrena su nuevo puente tras tres años de obras: abre al tráfico la infraestructura sobre el arroyo Guadalbarbo
Tracking Pixel Contents