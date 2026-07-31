El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 26 grados a las 09:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Esta ola de calor puede resultar intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por debajo del 50% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera en las primeras horas, aunque el calor se sentirá más intenso durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas, especialmente en las zonas abiertas. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas pico y mantenerse bien hidratado para disfrutar de este espléndido día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.