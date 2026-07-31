El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 38 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el casco histórico de Baeza, disfrutar de un café en una terraza o participar en eventos culturales que la ciudad pueda ofrecer.

La salida del sol se producirá a las 07:15 horas, brindando un hermoso amanecer que los residentes podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:24 horas, lo que permitirá que la luz del día se extienda durante gran parte de la jornada, ideal para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre.

En resumen, Baeza vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y disfruten de las actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se presentan hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.