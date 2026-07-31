El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la madrugada, alcanzando los 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00.

A medida que el día avanza, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 40 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 30%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Baena tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento será otro factor a considerar durante el día. Predominará un viento del noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación de calor debido a la baja humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación se mantienen en cero, lo que significa que el tiempo seco y soleado se mantendrá constante. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, paseos o deportes.

La puesta de sol se anticipa para las 21:26 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. A medida que la noche avance, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 35 grados a las 22:00 horas.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre con precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.