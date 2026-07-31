El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Arahal, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, que descenderá ligeramente a 24 grados hacia la tarde, alcanzando su punto máximo de 41 grados a las 17:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y disminuyendo a un 16% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 6 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, pero también se debe tener en cuenta la necesidad de mantenerse hidratado y protegido del sol.
A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando 39 grados a las 20:00 horas. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 32 grados a las 23:00 horas, y el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado.
Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el orto programado para las 07:25 y el ocaso a las 21:30, ofreciendo momentos ideales para disfrutar de la belleza natural de Arahal. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.
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