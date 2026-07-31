El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 26 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 62% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. A las 21:00 horas, se prevé que la humedad baje a un 22%, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 8 y 28 km/h, predominando de dirección oeste. Las velocidades del viento serán más intensas durante las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 18:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en Andújar durante el día de hoy, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:18 y el ocaso a las 21:26, lo que brindará un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más intensas del calor. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol si se planea estar al aire libre durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.