El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Aljaraque que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, Aljaraque vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvide aplicar protector solar y mantenerse bien hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.