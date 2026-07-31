El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama soleado que se extenderá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un notable aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo a las 17:00 horas, con un impresionante 41 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Al inicio del día, la humedad se situará en un 37%, aumentando gradualmente hasta un 86% en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 16% hacia el final de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio en la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán a lo largo de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 20:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante el día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de La Algaba pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol.

Con el ocaso programado para las 21:33, los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.