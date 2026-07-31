El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Alcalá la Real, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 15:00 y 16:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo a un 18% hacia el final de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 32 km/h entre las 16:00 y 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será cálido y despejado, con temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.