El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la acumulación de calor a medida que avanza el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 25 grados entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 24 grados.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 36 grados a las 14:00 horas. El pico de calor se registrará entre las 16:00 y las 18:00, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 40 grados, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 54% a las 10:00 y bajando hasta un 26% hacia el final de la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar un ambiente seco, lo que es importante tener en cuenta para evitar deshidrataciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 1 y 15 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 19:00, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero se les aconseja mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.