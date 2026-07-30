El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 30 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 63% a la medianoche, aumentando hasta un 86% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 39% hacia las 23:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la dirección del viento cambiará, predominando del este y del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más cálidas. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por el municipio.

Con el orto solar a las 07:25 y el ocaso a las 21:32, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Este clima soleado y cálido es perfecto para disfrutar de un día en familia o con amigos, ya sea en el campo, en la piscina o en cualquier rincón del pueblo. En resumen, se anticipa un día espléndido en El Viso del Alcor, ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.