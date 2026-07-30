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El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta los 32 grados a las 12:00 horas. La tarde será especialmente calurosa, con un pico de 39 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 72% a la medianoche y descendiendo a un 61% a las 10:00 horas, pero volviendo a aumentar hacia la tarde, alcanzando un 41% a las 22:00 horas. Esta combinación de calor y humedad puede resultar en una sensación de bochorno, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección norte y luego a oeste, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el calor puede ser extremo.

En resumen, Utrera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.

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