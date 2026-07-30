El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 21 grados en las horas más frescas de la mañana.

La temperatura irá en aumento a medida que se acerque el mediodía, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 38 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa, que comenzará en un 68% por la mañana, disminuirá a un 22% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento aumente su intensidad, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más fuertes en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:34 horas. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.