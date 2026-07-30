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El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde, lo que indica que será un día caluroso. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura será más elevada. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 24% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque las altas temperaturas seguirán siendo un factor a tener en cuenta. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.

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