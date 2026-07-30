El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados y, a medida que avance el día, se espera que alcancen un máximo de 40 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 18% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que en combinación con las altas temperaturas, puede aumentar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 32 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:34. La noche se presentará cálida, por lo que se sugiere usar ropa ligera y cómoda.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas altas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y aprovechar al máximo las horas de sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.