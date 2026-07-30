El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día.

Las temperaturas serán notablemente cálidas, comenzando con 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 21 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% y aumentando hasta un 75% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 12%, lo que podría ofrecer un alivio temporal, pero también puede contribuir a una sensación de calor más agobiante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre, paseos o actividades deportivas.

En resumen, Puente Genil vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado del sur. Se aconseja a la población que tome las debidas precauciones ante el calor y aproveche el buen tiempo para disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.