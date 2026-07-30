El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente hasta un 59% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

El orto se producirá a las 07:19 horas y el ocaso a las 21:26 horas, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.