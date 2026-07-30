El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 07:00 y las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 37 y 39 grados entre las 14:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando hasta un 62% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad disminuirá, alcanzando un 25% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un hermoso espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.