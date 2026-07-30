El día de hoy, 30 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, momento en el que se espera el calor más intenso. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h, y disminuirán gradualmente a medida que avance el día. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La salida del sol se producirá a las 07:22 horas, y el ocaso será a las 21:31 horas, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 32 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Palma del Río experimentará un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.