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El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 39 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un mínimo del 23% a las 19:00. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h a las 10:00 y alcanzando picos de hasta 29 km/h en la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día.

El ocaso se producirá a las 21:33, marcando el final de un día que, sin duda, será caracterizado por el sol y el calor. Los residentes de Los Palacios y Villafranca pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de actividades al aire libre, pero deben estar atentos a la hidratación y la protección solar para evitar cualquier inconveniente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.

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