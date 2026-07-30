El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 40 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, la temperatura será de 30 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados en la hora siguiente, y alcanzando su punto más bajo de 23 grados en la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 39 grados en la tarde, justo antes de que el sol comience a descender. La máxima se registrará en torno a las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 40 grados. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 57% por la mañana, disminuirá a niveles más bajos, alcanzando un 15% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del este y sureste. Durante la mañana, se registrarán vientos de hasta 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza, con ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La puesta de sol se anticipa para las 21:30 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un respiro tras un día caluroso. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 21 grados, creando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.