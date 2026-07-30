El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 55% a las 10:00. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad se reducirá aún más, alcanzando un 29% a las 12:00 y bajando a un 23% a las 14:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa debido al calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 21:00, cuando se espera que la velocidad del viento sea de 14 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.