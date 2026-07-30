El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que esta tendencia continúe durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de la región.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 31 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 40 grados a las 18:00. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 07:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 16% durante las horas más cálidas. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 10 km/h durante la madrugada, aumentando a 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que puede proporcionar un alivio temporal del calor. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en Montilla hoy, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a todos los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante este día caluroso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.