El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 18 grados entre las 06:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 21 grados a las 09:00 y alcanzará un máximo de 34 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% a la medianoche y alcanzando el 100% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 66% a las 10:00 y bajando hasta un 35% a las 21:00. Esta variación en la humedad puede hacer que las primeras horas de la mañana se sientan más frescas, mientras que las horas de la tarde serán más cálidas y secas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h a lo largo del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio de las altas temperaturas.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
Con el ocaso programado para las 21:37, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el tiempo cálido y despejado que caracterizará a Moguer en este día de verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.
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