El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 15:00 y un máximo de 38 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 29%, aumentando a un 32% a la 01:00 y alcanzando un 39% a las 03:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, situándose en un 19% hacia las 21:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h a las 11:00 y alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que la temperatura descienda gradualmente. A las 21:00, se espera que la temperatura esté alrededor de 22 grados, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 21:26, marcando el final de un día caluroso pero hermoso en Martos. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo perfecto para actividades diurnas y una noche tranquila y despejada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.