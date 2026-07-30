El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 24 grados a media tarde. Sin embargo, el calor regresará con fuerza, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 15% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será tan pronunciada como en días anteriores. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que busquen sombra y eviten la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 34 grados, lo que sugiere que la jornada terminará con un ambiente cálido y agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.