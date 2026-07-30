El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados en las primeras horas del día, pero rápidamente comenzarán a ascender.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados a las 10:00 horas y continúe su ascenso, llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 68%, disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 24% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h en las horas más cálidas. A primera hora, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, que irán disminuyendo ligeramente a medida que avance el día. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Es importante recordar que, debido a las altas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hace de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del verano en Mairena del Aljarafe. Con el ocaso previsto para las 21:34, los atardeceres serán igualmente espectaculares, ofreciendo un cierre perfecto a un día radiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.