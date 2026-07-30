El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo a un 19% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del este y luego del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más cálidas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:25 y el ocaso será a las 21:32, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.