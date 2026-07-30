Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en los barriosCórdoba CFJoyería CórdobaOperación antidroga AlcoleaIncendio Cerro MurianoCines de veranoMejores docentesAgenda 'finde'Virus del NiloDimisión BaenaSalón Rico
instagramlinkedin

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 38 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea posible.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste a velocidades que alcanzarán los 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en las horas de la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:20 horas y el ocaso a las 21:28 horas, brindando a los lucentinos una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un excelente momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  2. Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
  3. Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos
  4. Nuevos proyectos en la avenida de Ollerías de Córdoba: 'Todo lo que sea renovar es bueno, pero que pongan más aparcamientos
  5. Más de 5.000 vecinos piden al Ayuntamiento de Córdoba que compre los cines de verano y que sean declarados Bien de Interés Cultural
  6. El CRV26, el vehículo monoplaza con el que la Universidad de Córdoba lleva la ingeniería de las aulas al circuito
  7. Juan Ramón Molina, director del máster en Gestión del Fuego de la UCO: «En Córdoba podemos tener incendios grandes en muchos sitios, hay zonas con mucho combustible acumulado»
  8. Córdoba CF - Elche CF: horario y dónde ver por televisión el cuarto amistoso de pretemporada del conjunto blanquiverde

Los buitres sobrevuelan el cielo de Los Tiemblos tras el incendio: qué revela esta escena sobre la fauna del Valle de Iruelas

Los buitres sobrevuelan el cielo de Los Tiemblos tras el incendio: qué revela esta escena sobre la fauna del Valle de Iruelas

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Bomberos cordobeses en el operativo contra los incendios foretales de Ávila: "La gente se bajaba del coche solo para darnos las gracias"

Bomberos cordobeses en el operativo contra los incendios foretales de Ávila: "La gente se bajaba del coche solo para darnos las gracias"

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

Hallada muerta a una persona sin hogar en un soportal junto al mercado La Corredera: un aviso al 112 alertaba de que "no se movía"

Hallada muerta a una persona sin hogar en un soportal junto al mercado La Corredera: un aviso al 112 alertaba de que "no se movía"

El olivar tradicional carga contra las importaciones de Túnez: "Presionan a la baja los precios en origen"

El olivar tradicional carga contra las importaciones de Túnez: "Presionan a la baja los precios en origen"

Rafael Ordoñez, El Perrete, Reyes Carrasco y Rafael del Pino 'Keko' abrirán el cartel del 44º Festival Flamenco de Priego

Rafael Ordoñez, El Perrete, Reyes Carrasco y Rafael del Pino 'Keko' abrirán el cartel del 44º Festival Flamenco de Priego

Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de La Rambla

Muere un hombre mientras se bañaba en la piscina municipal de La Rambla
Tracking Pixel Contents