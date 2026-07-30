El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 38 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea posible.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste a velocidades que alcanzarán los 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en las horas de la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:20 horas y el ocaso a las 21:28 horas, brindando a los lucentinos una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un excelente momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.