El día de hoy, 30 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lora del Río, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 41 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender hasta llegar a los 21 grados a las 07:00, justo antes del amanecer, que ocurrirá a las 07:23.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 39 grados a las 15:00. La máxima del día se registrará a las 16:00, alcanzando los 41 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol puede resultar peligrosa.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 17% entre las 16:00 y las 20:00. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría incrementar la sensación de calor. Por la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 28% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. A las 00:00, se registrará una velocidad de 15 km/h, disminuyendo a 12 km/h a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 6-9 km/h durante la mañana. Por la tarde, el viento podría alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la tendencia de un día soleado y caluroso. Los habitantes de Lora del Río pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La puesta de sol se producirá a las 21:32, marcando el final de un día caluroso y despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.