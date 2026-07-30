El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, la temperatura será de 31 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, momento en el que se sentirá el calor más intenso. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 40 grados hasta las 20:00 horas. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 34 grados a las 23:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más calurosa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Se sugiere mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol, ya que las altas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, este día será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.