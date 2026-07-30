El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.
Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, alcanzando los 20 grados hacia las 3 de la tarde. A medida que avance el día, se prevé un aumento significativo, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 25 grados al caer la noche.
La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 95%, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos, especialmente en las horas de mayor calor, donde se espera que baje hasta un 46% hacia la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre se podrán llevar a cabo sin inconvenientes, siendo un día ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en el exterior.
El orto se producirá a las 07:31 y el ocaso será a las 21:38, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.
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