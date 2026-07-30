El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El día de hoy, 30 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 39 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 80% en la madrugada, pero se espera que disminuya a medida que avanza la jornada, llegando a un 61% a media mañana y bajando aún más a un 50% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para actividades como la práctica de deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-29T20:53:09.